Сбербанк понизил ставки по вкладам

Сбербанк уменьшил ставки по вкладам. Теперь максимальная ставка по рублевому депозиту составляет от 16% до 19%, сообщается на сайте кредитной организации 10 апреля.

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Снижение процентной ставки действует с воскресенья. Решение принято для адаптации условий по банковским продуктам к ситуации на рынке.

«Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов», — приводят комментарий директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова «Известия».

Отмечается, что наиболее выгодная ставка теперь доступна клиентам, подписавшимся на год на сервисы по программе «СберПрайм+», а также при открытии вклада онлайн на срок до трех месяцев. Также сообщается, что на срок до полугода максимальная ставка составит 14%, а до года — 12%.

Ранее США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

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