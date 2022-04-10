Сбербанк понизил ставки по вкладам

Гинцбург: схему по вакцинации от коронавирусной инфекции в России пока менять не нужно

В Южной Осетии жители республики выбирают президента

Во Франции начался первый тур президентских выборов

В Екатеринбурге с 1 июня по 31 августа пройдет фестиваль уличного искусства Stenograffia