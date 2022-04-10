Сбербанк понизил ставки по вкладам
Сбербанк уменьшил ставки по вкладам. Теперь максимальная ставка по рублевому депозиту составляет от 16% до 19%, сообщается на сайте кредитной организации 10 апреля.
Снижение процентной ставки действует с воскресенья. Решение принято для адаптации условий по банковским продуктам к ситуации на рынке.
«Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов», — приводят комментарий директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова «Известия».
Отмечается, что наиболее выгодная ставка теперь доступна клиентам, подписавшимся на год на сервисы по программе «СберПрайм+», а также при открытии вклада онлайн на срок до трех месяцев. Также сообщается, что на срок до полугода максимальная ставка составит 14%, а до года — 12%.
Ранее США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+13 056 / сут.
Умерли
372 тыс.+259 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+29 372 / сут.
- ДНР: Националисты захватили в порту Мариуполя два иностранных судна
- В России госпитализировали 1 457 человек с коронавирусом за сутки
- Сбербанк понизил ставки по вкладам
- ВС РФ уничтожили штаб нацбатальона «Днепр»
- Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 военной техники ВСУ
- Депутат Шеремет предложил временно запретить поставки российского газа в Европу
- Столтенберг рассказал о планах укрепить НАТО на восточном фланге
- В Херсоне обнаружены секретные документы СБУ
- В Госдуме осудили заявление Борреля о боевых действиях на Украине
- Трамп не исключил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru