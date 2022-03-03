Сбербанк привлек на вклады более 1 трлн рублей за два дня

«Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов», — цитирует сообщение ТАСС.

Как отмечают в банке, статистика притока средств демонстрирует, что большинство клиентов продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме.

Ранее Сбербанк на фоне повышения ключевой ставки ЦБ увеличил ставки по своим вкладам в рублях и валюте. Сейчас максимальная ставка в рублях составляет 21%, в валюте — 6%, пишет «Свободная пресса».

