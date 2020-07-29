Сбербанк получит контроль над Rambler Group

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, а ещё 1,5% у компании второго акционера группы Александра Мамута. Таким образом, доля Сбербанка в Rambler Group увеличится до 55%, сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Выкуп акций пройдёт в рамках предоставления дополнительного финансирования. Общий объём инвестиций составит почти 2 миллиарда рублей. Большую часть средств планируют выделить на ускоренный рост рыночной доли Okko. Также планируются инвестиции в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler&Co, говорят в Сбербанке.

На прошлой неделе стало известно, что Сбербанк полностью выкупил сервис «Яндекс.Деньги» у «Яндекса».

