Сбербанк полностью выкупил «Яндекс.Деньги»
«Яндекс» продал 25%-ную долю в сервисе «ЯндексюДеньги» структуре компании «Цифровые технологии», которая, в свою очередь, полностью принадлежит Сбербанку. Таким образом, Сбербанк, которому напрямую принадлежат остальные 75% сервиса, стал его единственным владельцем, пишет РБК.
«Яндекс.Деньги» перешли банку в рамках разделения совместных активов с «Яндексом», которое глава Сбербанка Герман Греф называет реструктуризацией совместного бизнеса из-за сильной конкуренции между экосистемами двух компаний. IT-компания, в свою очередь, получит площадку онлайн-торговли «Яндекс.Маркет». Предполагается, что интернет-холдинг для этого выкупит у банка 45% акций сервиса. Сделку планируют закрыть в третьем квартале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru