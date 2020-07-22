Сбербанк полностью выкупил «Яндекс.Деньги»

«Яндекс» продал 25%-ную долю в сервисе «ЯндексюДеньги» структуре компании «Цифровые технологии», которая, в свою очередь, полностью принадлежит Сбербанку. Таким образом, Сбербанк, которому напрямую принадлежат остальные 75% сервиса, стал его единственным владельцем, пишет РБК.

«Яндекс.Деньги» перешли банку в рамках разделения совместных активов с «Яндексом», которое глава Сбербанка Герман Греф называет реструктуризацией совместного бизнеса из-за сильной конкуренции между экосистемами двух компаний. IT-компания, в свою очередь, получит площадку онлайн-торговли «Яндекс.Маркет». Предполагается, что интернет-холдинг для этого выкупит у банка 45% акций сервиса. Сделку планируют закрыть в третьем квартале.

