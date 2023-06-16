Модернизацию банкнот в РФ завершат до конца 2023 года

По его словам, работа по обновлению банкнот идёт по плану.

«Думаю, что до конца года будут представлены новые банкноты», - указал Трачук.

Он добавил, что в обращение модернизированные банкноты планируется выпустить в конце 2023 или в начале 2024 года.

Ранее Центробанк представил обновлённую банкноту номиналом 100 рублей, на лицевой стороне которой изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату, сообщает RT.

