Модернизацию банкнот в РФ завершат до конца 2023 года
Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в интервью телеканалу РБК заявил, что в текущем году Центробанк РФ планирует объявить о запуске в обращение двух модернизированных банкнот - одна тысяча и пять тысяч рублей.
По его словам, работа по обновлению банкнот идёт по плану.
«Думаю, что до конца года будут представлены новые банкноты», - указал Трачук.
Он добавил, что в обращение модернизированные банкноты планируется выпустить в конце 2023 или в начале 2024 года.
Ранее Центробанк представил обновлённую банкноту номиналом 100 рублей, на лицевой стороне которой изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru