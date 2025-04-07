Ограничение экспорта лимонов из Турции не повлияет на цены в России

Решение Турции ограничить экспорт лимонов не повлияет на цены в России. Как сообщает RT, об этом заявил управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

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По его словам, лимоны в Россию также привозят из Аргентины, ЮАР, Китая, Египта, Узбекистана и других стран.

«Дистрибьюторы и торговые сети смогут частично нарастить поставки из этих стран», — заключил он.

Ранее Минпромторг Турции объявил о приостановке экспорта лимонов в связи с холодной погодой и необходимостью удовлетворения внутреннего спроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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