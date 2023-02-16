Сбербанк объявил о скором запуске услуги по возврату переведенных мошенникам денег
Сбербанк в мае запустит услугу, которая позволит возвращать клиентам переведенные мошенникам средства. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансаx», его слова приводит РИА Новости.
Банк планирует блокировать перевод на счета мошенников, ссылаясь на «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. Со своей стороны клиент должен будет предоставить банку заявление на возврат средств, после чего банк вернет ему деньги.
При этом клиенту также нужно будет оформить доверенность банку на право представлять его в суде.
Ранее в Минцифры призвали банки не приучать своих клиентов к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, так как этим будут пользоваться мошенники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru