Сбербанк объявил о скором запуске услуги по возврату переведенных мошенникам денег

Банк планирует блокировать перевод на счета мошенников, ссылаясь на «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. Со своей стороны клиент должен будет предоставить банку заявление на возврат средств, после чего банк вернет ему деньги.

При этом клиенту также нужно будет оформить доверенность банку на право представлять его в суде.

Ранее в Минцифры призвали банки не приучать своих клиентов к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, так как этим будут пользоваться мошенники.

