Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах на дебетовые карты. Теперь клиент должен подключать платный пакет для всех уведомлений, кроме паролей и кодов для входа в онлайн-приложение или оплаты на сайтах. Для кредитных карт уведомления остаются бесплатными.

Как уточняет РИА ФАН, эти изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. В июне Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и ввел комиссию в 1%.