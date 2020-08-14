Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах
Сбербанк отменил бесплатные уведомления о переводах на дебетовые карты. Теперь клиент должен подключать платный пакет для всех уведомлений, кроме паролей и кодов для входа в онлайн-приложение или оплаты на сайтах. Для кредитных карт уведомления остаются бесплатными.
Как уточняет РИА ФАН, эти изменения вступили в силу в конце июля и начале августа в зависимости от региона. В июне Сбербанк отменил бесплатный перевод денег через банкоматы и ввел комиссию в 1%.
Вряд ли платное обслуживание пластиковых карт станет для людей поводом для отказа от них. Это слишком удобный платежный инструмент, заявил в эфире НСН экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
«Пластиковая карта – это всего лишь способ реализации технологий. Это может быть не только пластиковая карта, но и телефон. А можно и без него – просто по QR-коду перевод сделать или еще как-то через систему быстрых платежей. Вряд ли стоит говорить о том, что люди откажутся от безналичных платежей: это удобно, безопасно не только в части физического контакта, но и дистанционной торговли», - сказал эксперт.
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