Россияне не откажутся от банковских карт, даже если за них придется платить

Российские банки попросили снять ограничения на комиссии по безналичному расчету (эквайрингу), которые временно установили как меру поддержки бизнеса в кризис во время пандемии. В противном случае они пригрозили взимать деньги за выпуск и обслуживание пластиковых карт. Соответствующее письмо Ассоциация банков России (АБР) направила в кабмин, пишут «Известия».

Вряд ли платное обслуживание пластиковых карт станет для людей поводом для отказа от них. Это слишком удобный платежный инструмент, заявил в эфире НСН экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

«Пластиковая карта – это всего лишь способ реализации технологий. Это может быть не только пластиковая карта, но и телефон. А можно и без него – просто по QR-коду перевод сделать или еще как-то через систему быстрых платежей. Вряд ли стоит говорить о том, что люди откажутся от безналичных платежей: это удобно, безопасно не только в части физического контакта, но и дистанционной торговли», - сказал эксперт.