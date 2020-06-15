Россияне не откажутся от банковских карт, даже если за них придется платить
Экс-вице президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев рассказал НСН, что банки обоснованно пытаются восполнить выпадающие из-за ограничений по эквайрингу доходы.
Российские банки попросили снять ограничения на комиссии по безналичному расчету (эквайрингу), которые временно установили как меру поддержки бизнеса в кризис во время пандемии. В противном случае они пригрозили взимать деньги за выпуск и обслуживание пластиковых карт. Соответствующее письмо Ассоциация банков России (АБР) направила в кабмин, пишут «Известия».
Вряд ли платное обслуживание пластиковых карт станет для людей поводом для отказа от них. Это слишком удобный платежный инструмент, заявил в эфире НСН экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
«Пластиковая карта – это всего лишь способ реализации технологий. Это может быть не только пластиковая карта, но и телефон. А можно и без него – просто по QR-коду перевод сделать или еще как-то через систему быстрых платежей. Вряд ли стоит говорить о том, что люди откажутся от безналичных платежей: это удобно, безопасно не только в части физического контакта, но и дистанционной торговли», - сказал эксперт.
По мнению Мехтиева, требование АБР обоснованно.
«Если убрать одну статью дохода, то расходы тем самым не уменьшаются. Поэтому если где-то что-то убавилось, то где-то должно прибавиться. Сам пластик тоже стоит денег… Пора остановиться уже в этой гонке ограничения цен. Если речь идет о мерах социальной, адресной поддержки, то те же самые технологии позволяют человеку получать деньги непосредственно в карманы. Не нужно чуть-чуть всем поровну размазывать и тем самым убивать ту или иную отрасль. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на госуслугах и получайте себе компенсацию», - сказал он.
Кроме того, собеседник НСН отметил, что ограничения по эквайрингу не повлияли на снижение цен на товары, а заработали на этом лишь ритейлеры.
«Когда говорят, что давайте снизим цены на эквайринг, потому что тогда снизятся цены на товары, то представители торговли честно сказали – они нашли понижение цен лишь на электрические зубные щетки. Никакого реального эффекта, кроме как наполнения карманов ритейла, за счет понижения эквайринга не произошло», - подчеркнул экс-вице президент Ассоциации российских банков.
Ограничение комиссии Центробанк ввел в марте в качестве одной из антикризисных мер поддержки: ставка 1% действует для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, для медицинских услуг — с 1 июня по 30 сентября. Банки утверждают, что это требование приведет к потере в 10-15 млрд рублей.
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