Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией РФ

Сегодня утром акции нефтяной компании упали в связи с тем, что первый день торгуются без промежуточных дивидендов за девять месяцев прошлого года. На открытии торгов снижение доходило до 6,24%. Немного позже динамика замедлилась, котировки теряли 4,5% на 12:52 мск.

Ранее «Роснефть» впервые возглавила рейтинг ста крупнейших предприятий России по чистой прибыли по версии Forbes. По итогам 2023 года прибыль «Роснефти» составила 1 529 млрд рублей. Вторым в рейтинге стал «Сбер», который установил рекорд по размеру полученной чистой прибыли среди банков РФ — 1 508,6 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

