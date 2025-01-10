Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией РФ
Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:42 мск совокупная стоимость бумаг «Сбера» составляла 6,14 трлн рублей. В свою очередь стоимость всех акций «Роснефти» на этот момент составила 5,823 трлн рублей.
Сегодня утром акции нефтяной компании упали в связи с тем, что первый день торгуются без промежуточных дивидендов за девять месяцев прошлого года. На открытии торгов снижение доходило до 6,24%. Немного позже динамика замедлилась, котировки теряли 4,5% на 12:52 мск.
Ранее «Роснефть» впервые возглавила рейтинг ста крупнейших предприятий России по чистой прибыли по версии Forbes. По итогам 2023 года прибыль «Роснефти» составила 1 529 млрд рублей. Вторым в рейтинге стал «Сбер», который установил рекорд по размеру полученной чистой прибыли среди банков РФ — 1 508,6 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru