СМИ: «Роснефть» начала продажу активов в Германии
Компания «Роснефть» начала процедуру продажи активов на территории Германии, утверждает Reuters со ссылкой на Министерство экономики ФРГ.
По данным журналистов, «Роснефть» намерена закрыть сделку к началу осени 2024 года. Их стоимость оценивается в семь миллиардов долларов.
Осенью 2022 года власти ФРГ ввели внешнее управление на всех нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти». Период доверительного управления завершается 10 марта, планируется продлить его на полгода.
В пятницу стало известно о начале продажи «Газпромом» активов в Северном море. Планируется реализовать долю в 50% в совместном предприятии с немецкой Wintershall Dea, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru