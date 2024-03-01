СМИ: «Роснефть» начала продажу активов в Германии

По данным журналистов, «Роснефть» намерена закрыть сделку к началу осени 2024 года. Их стоимость оценивается в семь миллиардов долларов.

Осенью 2022 года власти ФРГ ввели внешнее управление на всех нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти». Период доверительного управления завершается 10 марта, планируется продлить его на полгода.

В пятницу стало известно о начале продажи «Газпромом» активов в Северном море. Планируется реализовать долю в 50% в совместном предприятии с немецкой Wintershall Dea, сообщает «Радиоточка НСН».

