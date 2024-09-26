СМИ: «Роснефть» возглавила рейтинг самых прибыльных компаний России

Компания «Роснефть» впервые возглавила рейтинг ста крупнейших предприятий России по чистой прибыли по версии Forbes. Список размещен на сайте журнала.

По итогам 2023 года прибыль «Роснефти» составила 1 529 млрд рублей. Вторым в рейтинге стал Сбер, который установил рекорд по размеру полученной чистой прибыли среди банков РФ — 1 508,6 млрд рублей. За кредитной организацией следует компания «Сургутнефтегаз» с выручкой по итогам года 1 322,1 млрд рублей.

В десятку крупнейших предприятий по размеру чистой прибыли вошли «Лукойл» (1 160,3 млрд рублей), «Новатэк» (469,5 млрд), ВТБ (432,5 млрд), «Сахалинская энергия» (315,3 млрд), «Транснефть» (306,6 млрд). Кроме того, в топ-10 попали «Татнефть» с выручкой 286,3 млрд рублей и «Норильский никель», заработавший 251,8 млрд.

Ранее стало известно, что «Роснефть» заключит дополнительное соглашение с правительством Ханты-Мансийского автономного округа и направит средства на капремонт и строительство социальных объектов в регионе, напоминает Ura.ru.

