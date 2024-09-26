СМИ: «Роснефть» возглавила рейтинг самых прибыльных компаний России
Компания «Роснефть» впервые возглавила рейтинг ста крупнейших предприятий России по чистой прибыли по версии Forbes. Список размещен на сайте журнала.
По итогам 2023 года прибыль «Роснефти» составила 1 529 млрд рублей. Вторым в рейтинге стал Сбер, который установил рекорд по размеру полученной чистой прибыли среди банков РФ — 1 508,6 млрд рублей. За кредитной организацией следует компания «Сургутнефтегаз» с выручкой по итогам года 1 322,1 млрд рублей.
В десятку крупнейших предприятий по размеру чистой прибыли вошли «Лукойл» (1 160,3 млрд рублей), «Новатэк» (469,5 млрд), ВТБ (432,5 млрд), «Сахалинская энергия» (315,3 млрд), «Транснефть» (306,6 млрд). Кроме того, в топ-10 попали «Татнефть» с выручкой 286,3 млрд рублей и «Норильский никель», заработавший 251,8 млрд.
Ранее стало известно, что «Роснефть» заключит дополнительное соглашение с правительством Ханты-Мансийского автономного округа и направит средства на капремонт и строительство социальных объектов в регионе, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Вячеслав Добрынин госпитализирован с подозрением на инсульт
- Над Орловской областью уничтожили БПЛА
- СМИ: Иностранные фильмы не помогли кинотеатрам нарастить выручку
- СМИ: «Роснефть» возглавила рейтинг самых прибыльных компаний России
- Интернет-магазин «Плеер.ру» прекратил работу
- Над тремя регионами России сбили семь украинских БПЛА
- Песков заявил, что угрозы суверенитету России нет
- СМИ: Зеленский займется похоронным бизнесом
- В Венгрии заявили о бессмысленности санкций против России
- Байден во время выступления на ГА ООН забыл, где находится
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru