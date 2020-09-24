Сбербанк обновил логотип

Сбербанк официально представил в четверг, 24 сентября, новый логотип. Это градиентный сине-жёлто-зелёный незаконченный круг с одной зелёной галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зелёном цвете, сообщает RT.

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В ходе презентации также было объявлено, что Сбербанк обновляет формат офиса, сообщает Ura.ru.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что из логотипа убрали слово «банк». Теперь большинство компаний экосистемы продолжит работать под названием «Сбер».

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