Сбербанк обновил логотип

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Сбербанк официально представил в четверг, 24 сентября, новый логотип. Это градиентный сине-жёлто-зелёный незаконченный круг с одной зелёной галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зелёном цвете, сообщает RT.