Сбербанк изменил логотип

Сбербанк поменял логотип. В нем организация отказалась от слова «банк». Теперь большинство компаний экосистемы продолжит работать под названием «Сбер».

Старый логотип уже снят со стены головного офиса на Вавилова, 19, в Москве, сообщает РИА Новости.

Новый логотип компания представит 24 сентября, передает телеканал «360».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что компания все последние годы выстраивает экосистему, в которой представлены сервисы не только в финансовой области, но и ряде других, в том числе в образовании, телекоммуникациях, медицине. Поэтому из названия его экосистемы может быть удалено слово «банк». Греф, однако, подчеркнул, что в финансовой части бренд сохранится.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН прокомментировал ребрендинг известного сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги». Он считает его неудачным.


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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:Сбербанк
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