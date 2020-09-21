Сбербанк изменил логотип
Сбербанк поменял логотип. В нем организация отказалась от слова «банк». Теперь большинство компаний экосистемы продолжит работать под названием «Сбер».
Сбербанк проводит ребрендинг, 24 сентября банк представит новый логотип. pic.twitter.com/QLxbiYSWVB— TVC News (@tvcplus) September 21, 2020
Старый логотип уже снят со стены головного офиса на Вавилова, 19, в Москве, сообщает РИА Новости.
Новый логотип компания представит 24 сентября, передает телеканал «360».
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что компания все последние годы выстраивает экосистему, в которой представлены сервисы не только в финансовой области, но и ряде других, в том числе в образовании, телекоммуникациях, медицине. Поэтому из названия его экосистемы может быть удалено слово «банк». Греф, однако, подчеркнул, что в финансовой части бренд сохранится.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире НСН прокомментировал ребрендинг известного сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги». Он считает его неудачным.
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