«Не боимся конкуренции». Греф оценил возможную сделку «Яндекса» и «Тинькофф»
Сбербанк не боится конкуренции, заявил Bloomberg глава корпорации Герман Греф на просьбу прокомментировать предстоящую сделку «Яндекса» по покупке банка «Тинькофф».
Ранее TCS Group отмечала, что сумма покупки составит 5,48 миллиарда долларов.
Окончательные условия сделки будут известны после результатов комплексной проверки, разрешений регуляторов и других параметров.
В июле Сбербанк полностью выкупил сервис «Яндекс.Деньги».
Он перешел банку в рамках разделения совместных активов с «Яндексом», которое Греф назыввал реструктуризацией совместного бизнеса из-за сильной конкуренции между экосистемами двух компаний. IT-компания, в свою очередь, получила площадку онлайн-торговли «Яндекс.Маркет».
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