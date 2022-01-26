«Сбербанк» намерен купить «Стокманн»

«Сбербанк» и владелец российских магазинов сети «Стокманн» Яков Панченко подписали договор о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в рамках большой экосистемы банка, сообщили в кредитном учреждении.

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Согласно достигнутой договоренности, стороны подпишут соглашение, по которому «Сбербанк» выкупит у владельца 100% доли. Это произойдёт уже в первой половине 2022 года после инвестиционной проверки, получения одобрения от всех участников договора, а также разрешения на проведение сделки от ФАС России.

Ранее «Сбербанк» и VK договорились, что будут и дальше развивать общий бизнес.

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ФОТО: РИА Новости/
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