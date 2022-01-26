«Сбербанк» намерен купить «Стокманн»

Согласно достигнутой договоренности, стороны подпишут соглашение, по которому «Сбербанк» выкупит у владельца 100% доли. Это произойдёт уже в первой половине 2022 года после инвестиционной проверки, получения одобрения от всех участников договора, а также разрешения на проведение сделки от ФАС России.

Ранее «Сбербанк» и VK договорились, что будут и дальше развивать общий бизнес.

