«Сбер» стал самым сильным брендом в Европе по версии Brand Finance
Консалтинговая компания Brand Finance составила рейтинг самых дорогих и сильных брендов Европы и мира в целом.
Согласно Brand Strength Index (BSI, «рейтинг силы бренда»), который рассчитывается с помощью объема инвестиций и эффективности бизнеса, российский банк «Сбер» сместил Ferrari и стал самым сильным брендом в Европе.
Отмечается, что рейтинг компании составил 92,3 из 100. Банк оказался также самой дорогой торговой маркой из РФ в рейтинге.
Самым дорогим брендом стал Apple, его стоимость была оценена в $355 млрд. Отмечается, что за год этот показатель вырос на 35%. За год до этого компания также стала лидером этого рейтинга. Самым быстрорастущим брендом стал китайский TikTok.
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