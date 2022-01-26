«Сбер» стал самым сильным брендом в Европе по версии Brand Finance

Консалтинговая компания Brand Finance составила рейтинг самых дорогих и сильных брендов Европы и мира в целом.

Греф: Сбербанк планирует экспансию за пределы России

Согласно Brand Strength Index (BSI, «рейтинг силы бренда»), который рассчитывается с помощью объема инвестиций и эффективности бизнеса, российский банк «Сбер» сместил Ferrari и стал самым сильным брендом в Европе.

Отмечается, что рейтинг компании составил 92,3 из 100. Банк оказался также самой дорогой торговой маркой из РФ в рейтинге.

Самым дорогим брендом стал Apple, его стоимость была оценена в $355 млрд. Отмечается, что за год этот показатель вырос на 35%. За год до этого компания также стала лидером этого рейтинга. Самым быстрорастущим брендом стал китайский TikTok.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сбербанк
ТЕГИ:БрендыСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры