Сбербанк и VK будут и дальше развивать общий бизнес

Глава Сбербанка Герман Греф встретился и провел переговоры с новым руководителем VK Владимиром Кириенко. В ходе беседы стороны решили урегулировать все существующие вопросы по совместному предприятию в сфере транспорта и еды, передает «Интерфакс».

В объединенную систему, в которой у обеих компаний по 45%, входят такси-сервис «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат».

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«У нас всегда были хорошие отношения с VK. Мы договорились о том, что пойдем еще дальше», - объявил Греф.

Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о последствиях выхода холдинга USM Алишера Усманова из капитала компании VK, ранее называвшейся Mail.ru Group.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВконтактеСбербанкБизнесГерман Греф
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