Сбербанк и VK будут и дальше развивать общий бизнес

Глава Сбербанка Герман Греф встретился и провел переговоры с новым руководителем VK Владимиром Кириенко. В ходе беседы стороны решили урегулировать все существующие вопросы по совместному предприятию в сфере транспорта и еды, передает «Интерфакс».

В объединенную систему, в которой у обеих компаний по 45%, входят такси-сервис «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат».