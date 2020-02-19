Сбербанк хотят включить в число стратегических предприятий

Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ утверждается президентом РФ. Одновременно указывается доля государства в соответствующем АО, ее уменьшение возможно только после выхода указа главы государства.

Сейчас контрольный пакет Сбербанка принадлежит ЦБ. Его сокращение возможно лишь на основании федерального закона.

Правительство Российской Федерации ранее одобрило законопроект о выкупе у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка. Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, кабмин не остановит взаимодействие с нынешним руководством Сбербанка, а также поддержит инициативы главы кредитной организации Германа Грефа.

