«Сбер» выяснил, на что копят деньги россияне
Чаще всего россияне копят средства на крупные покупки, в том числе электронику, автомобиль и недвижимость. Об этом говорится в исследовании компании «Сбер».
Выяснилось, что половина россиян копит на покупки. Как правило, граждане экономят на приобретение электроники - телефона, планшета, игровой приставки или ноутбука. В среднем граждане откладывают для этого 30 тысяч рублей. Популярными накоплениями также является откладывание средств на автомобиль (в среднем 100 тысяч рублей), на недвижимость (300 тысяч рублей), товары для дома (40 тысяч рублей), на обычный шопинг (10 тысяч рублей), передает РИА Новости.
Кроме того, треть пользователей сервиса экономят деньги на светлое будущее или финансовую подушку безопасности. Большинство (60%) клиентов хотели бы отложить для этого до 100 тысяч рублей, а 33% — 100–500 тысяч рублей.
Также россияне копят на путешествия (15%) и на обучение (5%).
Росстат ранее сообщил, что реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%.
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