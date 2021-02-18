Росстат заявил о росте реальных запрлат россиян
Реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%. Об этом сообщает пресс-служба Росстата, которая отметила, что эти данные являются предварительными.
Согласно данным ведомства, в декабре прошлого года реальные зарплаты в РФ увеличились на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% в месячном. В Росстате это объяснили выплатой бонусов и премий в конце года.
В сообщении уточняется, что реальная заработная плата - это средняя начисленная заработная плата, которая была скорректирована на уровень инфляции. В 2020 году она составила 51 083 рубля, на 6% больше, чем в 2019 году.
В Росстате добавили, что реальных зарплат в прошлом году произошёл на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения на 3,5% (предварительные данные).
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями четырёх фракций Госдумы заявил, что граждане РФ «справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», качественного улучшения жизни.
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