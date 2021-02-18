Россиянки назвали идеальную зарплату для мужчин

Около половины опрошенных жительниц России сообщили, что в их представлении мужчина должен зарабатывать как минимум 80-150 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».

При этом около 15 процентов респондентов назвали сумму до 300 тысяч рублей, а 8 процентов россиянок и вовсе - до полумиллиона.