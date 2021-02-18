Россиянки назвали идеальную зарплату для мужчин
Около половины опрошенных жительниц России сообщили, что в их представлении мужчина должен зарабатывать как минимум 80-150 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».
При этом около 15 процентов респондентов назвали сумму до 300 тысяч рублей, а 8 процентов россиянок и вовсе - до полумиллиона.
Около 60 процентов представительниц прекрасного пола в России считают, что мужчина должен зарабатывать больше женщины, и лишь 28% женщин ответили, что нельзя судить о человеке по доходам.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-24" предположил, что доходы жителей страны восстановятся к четвертому кварталу 2021 года.
Министр отметил, что на улучшение экономической ситуации влияет снятие ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.
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