Сбер признали сильнейшим банковским брендом в мире
24 мая 202316:37
Сбербанк признан сильнейшим банковским брендом мира по итогам 2022 года, согласно рейтингу компании Brand Finance.
Российский банк занял 5-ю строчку в рейтинге по силе бренда, а среди банков по этому критерию Сбер стал абсолютным победителем.
Кроме того, Сбер вошёл в топ-100 самых дорогих B2B-брендов планеты, заняв 92-е место.
Ранее «Сбер» стал самым сильным брендом в Европе по версии Brand Finance, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru