Сбер признали сильнейшим банковским брендом в мире

Российский банк занял 5-ю строчку в рейтинге по силе бренда, а среди банков по этому критерию Сбер стал абсолютным победителем.

Кроме того, Сбер вошёл в топ-100 самых дорогих B2B-брендов планеты, заняв 92-е место.

Ранее «Сбер» стал самым сильным брендом в Европе по версии Brand Finance, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

