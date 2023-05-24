Сбер признали сильнейшим банковским брендом в мире

Сбербанк признан сильнейшим банковским брендом мира по итогам 2022 года, согласно рейтингу компании Brand Finance.

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Российский банк занял 5-ю строчку в рейтинге по силе бренда, а среди банков по этому критерию Сбер стал абсолютным победителем.

Кроме того, Сбер вошёл в топ-100 самых дорогих B2B-брендов планеты, заняв 92-е место.

Ранее «Сбер» стал самым сильным брендом в Европе по версии Brand Finance, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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