«Каждый шестой рубль». Путин рассказал, сколько «Сбер» заработал с помомщью ИИ

По его словам, это позволило кардинально повысить удобство и качество сервисов для граждан и бизнеса, а также заработать.



«Результаты действительно очень хорошие, я бы сказал, впечатляющие: в прошлом году каждый шестой рубль прибыли «Сбер» заработал благодаря технологиям искусственного интеллекта», - подчеркнул глава государства на конференции по искусственному интеллекту.

Ранее Путин заявил, что необходимо наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».