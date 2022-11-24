«Каждый шестой рубль». Путин рассказал, сколько «Сбер» заработал с помомщью ИИ
Президент России Владимир Путин заявил, что «Сбер» одним из первых начал активное внедрение технологий искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.
По его словам, это позволило кардинально повысить удобство и качество сервисов для граждан и бизнеса, а также заработать.
«Результаты действительно очень хорошие, я бы сказал, впечатляющие: в прошлом году каждый шестой рубль прибыли «Сбер» заработал благодаря технологиям искусственного интеллекта», - подчеркнул глава государства на конференции по искусственному интеллекту.
Ранее Путин заявил, что необходимо наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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