Сбер перевел главный портал на сертификаты Минцифры

Сбер перевел портал sberbank.ru на сертификаты шифрования, выпущенные Национальным удостоверяющим центром Минцифры. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

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В сообщении указано, что обновление было предусмотрено рамками массового перехода порталов, ресурсов и систем Сбера на российские сертификаты. Такая реформа обеспечит его независимость от зарубежных удостоверяющих центров

Кроме того, в Сбере клиентам кредитной организации порекомендовали установить сертификаты Минцифры на свои мобильные устройства, воспользовавшись размещёнными на официальном сайте инструкциями. Это позволит обеспечить пользователям бесперебойный и безопасный доступ к веб-ресурсам Сбера.

По словам сотрудников Сбера, установка сертификатов бесплатно. Их можно либо скачать на портале Госуслуг и установить на устройство, либо использовать браузер, поддерживающий сертификаты Минцифры.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с Россией разработать альтернативы российской платежной системе «Мир». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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