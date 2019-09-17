Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти после атак

Мамаев и Кокорин на свободе. Перезагрузка спортивной карьеры «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол Интерес к Павлу Мамаеву проявили грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья советов» Тренер: судьба Кокорина и Мамаева зависит от них самих