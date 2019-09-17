Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти после атак
Министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки энергоносителей, подорванные в связи с атакой дронов на нефтяные заводы. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в эфире телеканала "Аль-Арабийя".
Отмечается, что поставки нефти клиентам в сентябре со стороны Саудовской Аравии будут полностью исполнены.
Ранее в СМИ появилась информация, что США намерены предоставить ООН доказательство атаки Saudi Aramco Ираном.
Объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке в ночь на 14 сентября. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.
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