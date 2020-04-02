Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран ОПЕК+
Саудовская Аравия выступила с призывом к странам-партнёрам в рамках ОПЕК+ провести внеочередную встречу, на которой предлагается обсудить ситуацию на нефтяном рынке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Саудовское агентство печати.
Отмечается, что такое решение Саудовской Аравии продиктовано желанием поддержать мировую экономику «в исключительных обстоятельствах». Кроме того, его можно воспринимать, как «в знак признательности за просьбу» Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов росла на 46,7% и на пике достигла $36,29 за баррель. Президент США, в свою очередь, заявил, что ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом.
Ранее в беседе с НСН Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, от каких факторов будут зависеть цены на нефть в ближайшее время.
В свою очередь, главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что вспышка COVID-19 запустила три макроэкономических импульса, а именно глобальный удар по спросу, глобальный удар по предложению, а также нефтяную войну, которая снизила цены на мировом рынке до многомесячных минимумов. Он уверен, что эти события приведут к масштабному обесцениванию капитала, а также структурной безработице. По мнению Якобсена, этот тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020-й потерянным годом.
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