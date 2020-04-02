Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран ОПЕК+

Саудовская Аравия выступила с призывом к странам-партнёрам в рамках ОПЕК+ провести внеочередную встречу, на которой предлагается обсудить ситуацию на нефтяном рынке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Саудовское агентство печати.

Отмечается, что такое решение Саудовской Аравии продиктовано желанием поддержать мировую экономику «в исключительных обстоятельствах». Кроме того, его можно воспринимать, как «в знак признательности за просьбу» Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов росла на 46,7% и на пике достигла $36,29 за баррель. Президент США, в свою очередь, заявил, что ожидает договорённостей по нефти между Москвой и Эр-Риядом.