Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия приняла решение увеличить объемы добычи нефти после неудачных переговоров в Вене 6 марта о регулировании добычи с апреля. Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg.
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Эксперты издания отмечают, что действия Саудовской Аравии «повергнут рынки в хаос», особенно учитывая отрицательное экономическое влияние коронавируса COVID-19, уточняют «Известия».
По мнению Bloomberg, таким образом Саудовская Аравия пытается оказать максимальное давление на Россию и другие страны, чтобы «заставить их вернуться за стол переговоров».
Напомним, на переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном ограничении добычи нефти на фоне снижения спроса из-за коронавируса.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН рассказал, почему новая цена на нефть не устроит ни одну страну. Эксперт предположил, что страны-участницы ОПЕК+ и Россия вернутся за стол переговоров.
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