Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия приняла решение увеличить объемы добычи нефти после неудачных переговоров в Вене 6 марта о регулировании добычи с апреля. Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.

Эксперты издания отмечают, что действия Саудовской Аравии «повергнут рынки в хаос», особенно учитывая отрицательное экономическое влияние коронавируса COVID-19, уточняют «Известия».