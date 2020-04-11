Saudi Aramco задумалась о майских ценах на нефть из-за переговоров ОПЕК+

Напомним, в первые два месяца после заключения сделки страны будут сокращать добычу на 10 млн баррелей в день, затем это число уменьшится до 8 млн, а в следующем 2021 году добыча сократится на 6 млн баррелей ежесуточно. Министра энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова к таким мерам.

Всего сделку одобрили 23 страны, кроме Мексики.

Ранее Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи. Как передает Bloomberg, она сократит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Из резолюции соглашения ясно, что оно будет ратифицировано лишь при участии Мексики.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН выразил уверенность, что переговоры еще не окончены.

«Страны ОПЕК+ представляют только 45% мировой добычи. Необходимо понять на какие условия, сроки и параметры снижения согласятся Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия, Бразилия. С ними это 65-70% добычи. Снижение от такого объема будет гораздо более действенным, позволит избавиться не только от дисбаланса спроса и предложения, но и от излишков запасов, накопленных в течение марта и апреля. Поэтому важно сократить объемы чуть больше нынешнего спроса и прогнозного спроса», - сказал эксперт.

