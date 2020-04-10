Мексики мало для ОПЕК+

«Страны ОПЕК+ представляют только 45% мировой добычи. Необходимо понять на какие условия, сроки и параметры снижения согласятся Соединенные Штаты, Великобритания, Норвегия, Бразилия. С ними это 65-70% добычи. Снижение от такого объема будет гораздо более действенным, позволит избавиться не только от дисбаланса спроса и предложения, но и от излишков запасов, накопленных в течение марта и апреля. Поэтому важно сократить объемы чуть больше нынешнего спроса и прогнозного спроса», - сказал эксперт.

Напомним, что накануне была утверждена новая сделка ОПЕК+. Согласно ее условиям, России придется снизить добычу нефти больше всех в мире, на 1,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с мартом.

Страны ОПЕК+ договорились с мая суммарно сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки на два месяца, затем на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев.

