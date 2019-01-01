Самая распространенная в России зарплата не дотянула до 24 тысяч рублей

Так называемая модальная или самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Этот показатель в два раза ниже того (47,7 тыс. рублей), о котором в апреле 2019 года отчиталась Федеральная служба госстатистики.

Опрошенные изданием эксперты, цифра в 23,5 тыс. рублей наиболее объективно отображает истинный уровень доходов населения страны и говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.