Самая распространенная в России зарплата не дотянула до 24 тысяч рублей
Так называемая модальная или самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Этот показатель в два раза ниже того (47,7 тыс. рублей), о котором в апреле 2019 года отчиталась Федеральная служба госстатистики.
Опрошенные изданием эксперты, цифра в 23,5 тыс. рублей наиболее объективно отображает истинный уровень доходов населения страны и говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.
В газете подчеркнули, что Минтруд, Минэкономразвития и Минфин отказались комментировать данные Росстата.
Ранее СМИ сообщали, что более половины россиян ежемесячно зарабатывают менее 35 тысяч рублей.
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