«Дети смотрят всё»: Сексолог поддержала ограничения для секс-контента

По мнению психоаналитика, запрет такого контента на телевидении логичен, поскольку далеко не всегда родители могут проследить за детьми.

«Телевизор не может решать, кто его смотрит, блокировка там не работает. Я считаю, надо просто разделить этот контент, и будет хорошо. По простому телевизору пусть запрещают, зачем он там, сейчас и так телевизор никто не смотрит. А взрослый человек может смотреть, что хочет, платно на сайтах. Я работаю с людьми 18+ разных сексуальных ориентаций, и понимаю, что эта раздутая пропаганда против геев не работает в плюс этим людям, она мешает им. Они бы хотели спокойно себе жить, чтобы их просто никто не трогал, им не надо кому-то что-то доказывать», - добавила сексолог.

Ранее инициативу РКН поддержал депутат Государственной думы Виталий Милонов. В интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политик отметил, что не только дети, но и взрослые должны быть ограждены от «ада и кошмара», который транслируется на современных экранах.

