«Дети смотрят всё»: Сексолог поддержала ограничения для секс-контента

Юлия Варра поддержала ограничения для контента с секс-девиациями из-за невозможности контроля за ним со стороны родителей несовершеннолетних.

В открытом доступе порнографического контента быть не должно, поделилась мнением с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» психоаналитик-сексолог Юлия Варра. Ранее Роскомнадзор предложил ограничить демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».

«Мое мнение сексолога, может быть, не будет особо популярно среди коллег, но я считаю, что открытый доступ – это помойка, причем для всех. Да, родители должны следить, ставить надзор, но никто же не следит. Дети смотрят всё, что есть в сети! Любой эротический, порнографический контент должен быть платным, на специальных сайтах, может быть, с подтверждением возраста каким-то способом. Фильмы про сексуальные отклонения – это очень обобщенно. Есть фильмы про любовь, а есть порнофильмы, и разница между ними колоссальная. А назвать можно и то, и то «эротическим фильмом о сексуальных отклонениях». Но я считаю, что чем меньше этого в открытом доступе, тем лучше», - отметила Варра.
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По мнению психоаналитика, запрет такого контента на телевидении логичен, поскольку далеко не всегда родители могут проследить за детьми.

«Телевизор не может решать, кто его смотрит, блокировка там не работает. Я считаю, надо просто разделить этот контент, и будет хорошо. По простому телевизору пусть запрещают, зачем он там, сейчас и так телевизор никто не смотрит. А взрослый человек может смотреть, что хочет, платно на сайтах. Я работаю с людьми 18+ разных сексуальных ориентаций, и понимаю, что эта раздутая пропаганда против геев не работает в плюс этим людям, она мешает им. Они бы хотели спокойно себе жить, чтобы их просто никто не трогал, им не надо кому-то что-то доказывать», - добавила сексолог.

Ранее инициативу РКН поддержал депутат Государственной думы Виталий Милонов. В интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политик отметил, что не только дети, но и взрослые должны быть ограждены от «ада и кошмара», который транслируется на современных экранах.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ТелевидениеЗапретПорнографияГеиСекс
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