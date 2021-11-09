«Дети смотрят всё»: Сексолог поддержала ограничения для секс-контента
Юлия Варра поддержала ограничения для контента с секс-девиациями из-за невозможности контроля за ним со стороны родителей несовершеннолетних.
В открытом доступе порнографического контента быть не должно, поделилась мнением с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» психоаналитик-сексолог Юлия Варра. Ранее Роскомнадзор предложил ограничить демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».
«Мое мнение сексолога, может быть, не будет особо популярно среди коллег, но я считаю, что открытый доступ – это помойка, причем для всех. Да, родители должны следить, ставить надзор, но никто же не следит. Дети смотрят всё, что есть в сети! Любой эротический, порнографический контент должен быть платным, на специальных сайтах, может быть, с подтверждением возраста каким-то способом. Фильмы про сексуальные отклонения – это очень обобщенно. Есть фильмы про любовь, а есть порнофильмы, и разница между ними колоссальная. А назвать можно и то, и то «эротическим фильмом о сексуальных отклонениях». Но я считаю, что чем меньше этого в открытом доступе, тем лучше», - отметила Варра.
По мнению психоаналитика, запрет такого контента на телевидении логичен, поскольку далеко не всегда родители могут проследить за детьми.
«Телевизор не может решать, кто его смотрит, блокировка там не работает. Я считаю, надо просто разделить этот контент, и будет хорошо. По простому телевизору пусть запрещают, зачем он там, сейчас и так телевизор никто не смотрит. А взрослый человек может смотреть, что хочет, платно на сайтах. Я работаю с людьми 18+ разных сексуальных ориентаций, и понимаю, что эта раздутая пропаганда против геев не работает в плюс этим людям, она мешает им. Они бы хотели спокойно себе жить, чтобы их просто никто не трогал, им не надо кому-то что-то доказывать», - добавила сексолог.
Ранее инициативу РКН поддержал депутат Государственной думы Виталий Милонов. В интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политик отметил, что не только дети, но и взрослые должны быть ограждены от «ада и кошмара», который транслируется на современных экранах.
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