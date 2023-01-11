С 11 января иностранные инвесторы смогут получить ВНЖ в России в упрощенном порядке

Иностранные инвесторы в России смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство, сообщает ТАСС.

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С 11 января вступило в силу постановление кабмина РФ об утверждении критериев, которым должен соответствовать иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в РФ, для выдачи ВНЖ без получения разрешения на временное проживание.

Получить такие преференции иностранцы могут, вложив в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ от 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн рублей в российскую компанию. При этом поясняется, что компания должна работать не менее трех лет, и за год, предшествующий подаче заявления, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн рублей.

Другой вариант — регистрация и последующее владение юридическим лицом, которое ведет деятельность в России от двух лет и платит ежегодно от 4 млн рублей налогов.

Ранее МВД Латвии подготовило законопроект о приостановке выдачи вида на жительство гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Инвесторы
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