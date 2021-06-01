С 1 июня маркировка сыров и мороженого станет обязательной
С 1 июня в РФ становится обязательной маркировка мороженого и сыров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Тестовый режим подобной маркировки начался 20 января. Уже 1 сентября производители будут обязаны маркировать молочную продукцию со сроком годности более 40 суток, а 1 декабря текущего года требования распространятся на продукцию со сроком годности 40 суток и менее. На упаковку товаров будут нанесены коды Data Matrix.
Эксперимент по маркировке продукции состоялся в период с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. Оператор системы маркировки ЦРПТ заявил, что к системе маркировки присоединились 84% компаний, производящих мороженое. У производителей сыра показатель еще выше и достиг 96%.
Ранее замгендиректора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, насколько вырастет цена на мороженое из-за обязательной маркировки.
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