С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексируют на 7,5%

Как пишут «Известия», в Социальном фонде (СФР) на 2024–2026 годы предусмотрено ежегодное повышение всех пенсий в соответствии с изменениями прожиточного минимума: в 2024 году индексация составит 7,5%, в 2025 году — 9,5%, в 2026 году — 10,3%.

Средний размер социальной пенсии в следующем году будет равен примерно 13,5 тыс. рублей, что почти в два раза меньше страховой. После индексации самая маленькая пенсия составит 7,5 тыс. рублей, а самая большая — 18 тыс. рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что минимальный размер пенсии с городской доплатой с января будет увеличен до 24,5 тысяч рублей в месяц.

