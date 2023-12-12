С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексируют на 7,5%
Размер социальной пенсии с 1 апреля 2024 года повысится на 7,5%. Эта выплата предоставляется нетрудоспособной категории граждан и назначается государством при определенных условиях. Как правило это люди, не имеющие трудового стажа, или те, кто не накопил достаточный стаж работы для получения страховой пенсии.
Как пишут «Известия», в Социальном фонде (СФР) на 2024–2026 годы предусмотрено ежегодное повышение всех пенсий в соответствии с изменениями прожиточного минимума: в 2024 году индексация составит 7,5%, в 2025 году — 9,5%, в 2026 году — 10,3%.
Средний размер социальной пенсии в следующем году будет равен примерно 13,5 тыс. рублей, что почти в два раза меньше страховой. После индексации самая маленькая пенсия составит 7,5 тыс. рублей, а самая большая — 18 тыс. рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что минимальный размер пенсии с городской доплатой с января будет увеличен до 24,5 тысяч рублей в месяц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Совет ЕС предложил до пяти лет тюрьмы за торговлю с РФ санкционными товарами
- С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексируют на 7,5%
- Канада ввела санкции в отношении ещё 30 граждан России
- В Ростовской области 150 тысяч человек остались без света из-за ветра и гололеда
- Охрана всех школ в РФ сотрудниками Росгвардии обойдется в 600 млрд рублей в год
- ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему вратарю 2023 года
- Сергей Алехин из Железноводска стал лучшим спасателем России
- Елочная мишура и игрушки ухудшают работу Wi-Fi
- СМИ: во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера
- Польские власти выслали из страны подозреваемого в шпионаже россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru