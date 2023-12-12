С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексируют на 7,5%

Размер социальной пенсии с 1 апреля 2024 года повысится на 7,5%. Эта выплата предоставляется нетрудоспособной категории граждан и назначается государством при определенных условиях. Как правило это люди, не имеющие трудового стажа, или те, кто не накопил достаточный стаж работы для получения страховой пенсии.

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Как пишут «Известия», в Социальном фонде (СФР) на 2024–2026 годы предусмотрено ежегодное повышение всех пенсий в соответствии с изменениями прожиточного минимума: в 2024 году индексация составит 7,5%, в 2025 году — 9,5%, в 2026 году — 10,3%.

Средний размер социальной пенсии в следующем году будет равен примерно 13,5 тыс. рублей, что почти в два раза меньше страховой. После индексации самая маленькая пенсия составит 7,5 тыс. рублей, а самая большая — 18 тыс. рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что минимальный размер пенсии с городской доплатой с января будет увеличен до 24,5 тысяч рублей в месяц.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:ИндексацияСоциальные Пенсии

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