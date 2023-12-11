Юрист рассказала, кого коснется январское повышение социальных выплат
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала Life.ru, кому и в каком размере сделают прибавку при повышении социальных выплат 1 января.
В частности, будет осуществлен перерасчет семьям, получающим ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно зависит от размера прожиточного минимума. Перерасчет будет сделан автоматически, для этого не требуется писать заявление.
Кроме того, теперь родители, усыновители, опекуны или попечители, на чьи плечи легло воспитание детей инвалидов или инвалидов с детства I группы, которые работают неполный день или трудоустроены на неполное рабочее время, смогут получать выплату по уходу в размере 10 тысяч рублей. Раньше она была доступна только для неработающих родителей.
Также с января повысятся пенсии, а индексация будет проведена как на федеральном, так и на региональном уровне. В Москве с января 2024 года минимальный размер пенсии вырастет до 24500 рублей в месяц. Таким образом, размер прибавки для минимальной пенсии составит 1,1 тысячу рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru