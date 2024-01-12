Рыбные консервы в России хотят маркировать из-за подделок

Минпромторг РФ разработал проект эксперимента по маркировке электронными средствами идентификации рыбных консервов. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что эксперимент носит добровольный характер, он не повлечет дополнительных затрат со стороны его участников, так как коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов предоставляются оператором системы маркировки «Честный знак» - Центром развития перспективных технологий.

Роскачество: больше половины пресервов из сельди небезопасны

По данным центра, доля незаконного оборота на рынке консервов составляет 11,5%. Именно увеличившийся фальсификат стал поводом для проведения эксперимента.

В преддверии новогодних праздников Роскачество исследовало 22 торговые марки шпротов в масле. Эксперты обнаружили фальсификат. Как показала экспертиза, производители торговых марок «Русский рыбный мир», «Красная цена» и «Морская радуга» заменили балтийскую кильку на кильку каспийскую (или тюльку). Fish House и Spiro положили салаку и тюльку вместо балтийской кильки.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФальсификатРыба

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