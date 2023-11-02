Роскачество обнаружило фальсификат в шпротах

Эксперты обнаружили фальсификат. Как показала экспертиза, производители торговых марок «Русский рыбный мир», «Красная цена» и «Морская радуга» заменили балтийскую кильку на кильку каспийскую (или тюльку). Fish House и Spiro положили салаку и тюльку вместо балтийской кильки.

Кроме того, эксперты Российской системы качества исследовали и высококачественную продукцию — это торговые марки «За Родину» и «Наш промысел». Эта продукция соответствовала как обязательным требованиям, так и опережающим стандартам Роскачества.

А марки «5 морей», «Дикое море», «Ультрамарин» и «Торговый Дом МС» соответствуют всем обязательным требованиям, но не дотягивают до опережающих стандартов.

Врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, как правильно выбирать рыбные и мясные консервы.

