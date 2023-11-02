Роскачество обнаружило фальсификат в шпротах
В преддверии новогодних праздников Роскачество исследовало 22 торговые марки шпротов в масле, чтобы оценить, зависит ли цена от качества продукции, сообщают «Известия».
Эксперты обнаружили фальсификат. Как показала экспертиза, производители торговых марок «Русский рыбный мир», «Красная цена» и «Морская радуга» заменили балтийскую кильку на кильку каспийскую (или тюльку). Fish House и Spiro положили салаку и тюльку вместо балтийской кильки.
Кроме того, эксперты Российской системы качества исследовали и высококачественную продукцию — это торговые марки «За Родину» и «Наш промысел». Эта продукция соответствовала как обязательным требованиям, так и опережающим стандартам Роскачества.
А марки «5 морей», «Дикое море», «Ультрамарин» и «Торговый Дом МС» соответствуют всем обязательным требованиям, но не дотягивают до опережающих стандартов.
Врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, как правильно выбирать рыбные и мясные консервы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru