Роскачество: больше половины пресервов из сельди небезопасны

Роскачество назвало небезопасными большинство пресервов из сельди на российском рынке. В исследовании участвовали 19 основных торговых марок, на долю которых приходится до 80% рынка. Безопасными из них оказались лишь 9 из 19 торговых марок.

Как сообщила пресс-служба ведомства, большинство нарушений выявлено по микробиологическим показателям: превышение нормы по содержанию микроорганизмов, дрожжей и плесеней зафиксировано в пресервах марок «А'море» (Санкт-Петербург), «Марти» (Чувашская Республика), «Океан» (Санкт-Петербург), «О'Кей» (Санкт-Петербург) и Vici (Калининградская область).

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В пресервах «Тесей» выявлена повышенная норма по содержанию микроорганизмов и дрожжей. Количество микроорганизмов выше нормы - в сельди марок «Каждый день» и Leor. Не прошли проверку по наличию дрожжей пресервы «Русское море» (Белоруссия) и Delicatesse de Mare.

Эксперты предупредили, что употребление таких консервов грозит привести к пищевым расстройствам.

Кроме того, в пресервах Vici, «Русское море», «Океан», «О'Кей», «Марти», «Атлантика» и «А'море» не соблюдены нормативы по содержанию масла и рыбы. По закону, массовая доля рыбы в пресервах должна составлять 65%, масла — не более 35% на 100 граммов.

Ингредиенты для традиционного российского новогоднего салата «Сельдь под шубой» за год подорожали на 16%, в среднем угощение в этом году обойдется в 453 рублей в расчете на пять порций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:РоскачествоРыбные Консервы
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