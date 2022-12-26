Роскачество: больше половины пресервов из сельди небезопасны

В пресервах «Тесей» выявлена повышенная норма по содержанию микроорганизмов и дрожжей. Количество микроорганизмов выше нормы - в сельди марок «Каждый день» и Leor. Не прошли проверку по наличию дрожжей пресервы «Русское море» (Белоруссия) и Delicatesse de Mare.

Эксперты предупредили, что употребление таких консервов грозит привести к пищевым расстройствам.

Кроме того, в пресервах Vici, «Русское море», «Океан», «О'Кей», «Марти», «Атлантика» и «А'море» не соблюдены нормативы по содержанию масла и рыбы. По закону, массовая доля рыбы в пресервах должна составлять 65%, масла — не более 35% на 100 граммов.

Ингредиенты для традиционного российского новогоднего салата «Сельдь под шубой» за год подорожали на 16%, в среднем угощение в этом году обойдется в 453 рублей в расчете на пять порций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

