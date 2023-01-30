Ряд стран ЕС потребовали ограничить поставки дешевого зерна с Украины

Резкий рост импорта сельскохозяйственной продукции с Украины создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Европейского союза. Об этом говорится в совместном докладе представителей Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, опубликованном на сайте Совета Европы.

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Отмечается, что с января по ноябрь прошлого года импорт украинской кукурузы в перечисленные страны Европы вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. В докладе указывается, что сейчас появляется все больше признаков того, что, если прирост продукции с Украины не будет ограничен, то это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе.

Ранее, 25 января, Euractiv сообщал, что Еврокомиссия в ближайшие недели изучит возможность пересмотра особого режима торговли с Украиной, в рамках которого было приостановлено действие всех тарифов и пошлин на экспорт украинских сельскохозяйственных товаров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЗерно
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