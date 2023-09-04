Русифицированные товары нового владельца Henkel появились на прилавках магазинов

В частности, покупатели теперь могут приобрести гель для душа «Фа», шампуни «Сьесс» и «Шаума», кондиционер для белья «Вернель», стиральный порошок «Персил» и средство для мытья посуды «Сомат». При этом дизайн продукции остался узнаваемым.

Отмечается, что Henkel обособил российский бизнес в начале 2023 года, а первая продукция с русскоязычными названиями появилась в апреле текущего года, когда сделка по продаже подразделения в России еще не завершилась. Стоимость продажи российских активов компании составила 54 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что известный бренд мороженого Baskin Robbins меняет название на российском рынке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

