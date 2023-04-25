В Москве открылся первый ресторан Rostic’s

В Москве после ребрендинга открылся первый ресторан Rostic’s. Он находится на месте бывшего KFC около станции метро «Маяковская».

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До конца лета под бренд Rostiс’s переведут около ста ресторанов KFC.

При этом ряд СМИ сообщают, что в меню не будет классических названий «Твистера» и «Боксмастера», так как они принадлежат Yum! Brands. При этом в списке предлагаемых блюд появятся новые фирменные позиции - «Шеф-ролл» и «Ростмастер».

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ФОТО: РИА Новости
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