В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
25 апреля 202311:16
В Москве после ребрендинга открылся первый ресторан Rostic’s. Он находится на месте бывшего KFC около станции метро «Маяковская».
До конца лета под бренд Rostiс’s переведут около ста ресторанов KFC.
При этом ряд СМИ сообщают, что в меню не будет классических названий «Твистера» и «Боксмастера», так как они принадлежат Yum! Brands. При этом в списке предлагаемых блюд появятся новые фирменные позиции - «Шеф-ролл» и «Ростмастер».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- МИД: Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии
- СМИ: Расходы авиакомпаний Канады на топливо возросли из-за необходимости облетать РФ
- В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
- «Не дрогнет рука»: Медведев допустил применение Россией ядерного оружия
- Медведев назвал Илона Маска возможным будущим президентом США
- Медведев заявил, что рост цен на нефть и газ продолжится
- Хуана Гуайдо выслали из Колумбии
- Медведев предположил, что мир находится на пороге новой мировой войны
- МИД: Россия может отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности
- Посол ЮАР раскритиковал Канаду за отказ поддержать переговоры по Украине
24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru