«РусГидро» возглавит сын однокурсника Путина

Совет директоров «РусГидро» назначил и.о. председателя правления — генерального директора компании Виктора Хмарина. На этом посту он сменит Николая Шульгинова, который во вторник стал министром энергетики.

Для утверждения Хмарина на посту председателя правления — генерального директора нужна еще директива государства, Сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Виктор Хмарин начал трудиться в «РусГидро» в марте 2015 года, тогда он занят место заместителя гендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В прошлом году он вошел в правление, став первым заместителем гендиректора.

42-летний Хмарин — сын однокурсника президента Владимира Путина и почетного консула Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктора Хмарина.

На этой неделе начались перестановки в российском кабмине. Они могут продолжиться после выборов в Госдуму, затронув МИД и Минобороны, рассказали опрошенные НСН политологи.

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ФОТО: РусГидро
ТЕГИ:Энергетика
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