«РусГидро» возглавит сын однокурсника Путина

Совет директоров «РусГидро» назначил и.о. председателя правления — генерального директора компании Виктора Хмарина. На этом посту он сменит Николая Шульгинова, который во вторник стал министром энергетики.

Для утверждения Хмарина на посту председателя правления — генерального директора нужна еще директива государства, Сообщает РБК со ссылкой на источники.