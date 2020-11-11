«РусГидро» возглавит сын однокурсника Путина
Совет директоров «РусГидро» назначил и.о. председателя правления — генерального директора компании Виктора Хмарина. На этом посту он сменит Николая Шульгинова, который во вторник стал министром энергетики.
Для утверждения Хмарина на посту председателя правления — генерального директора нужна еще директива государства, Сообщает РБК со ссылкой на источники.
Виктор Хмарин начал трудиться в «РусГидро» в марте 2015 года, тогда он занят место заместителя гендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В прошлом году он вошел в правление, став первым заместителем гендиректора.
42-летний Хмарин — сын однокурсника президента Владимира Путина и почетного консула Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктора Хмарина.
На этой неделе начались перестановки в российском кабмине. Они могут продолжиться после выборов в Госдуму, затронув МИД и Минобороны, рассказали опрошенные НСН политологи.
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