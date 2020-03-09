Рубль замедлил падение

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на фоне резкого падения цен на нефть на мировом рынке, сообщает РИА Новости.

В соответствии с вечерними данными торгов, темпы падения российской валюты сократились. Так, на рынке Forex доллар торгуется за 74,33 рубля, евро – за 85,05 рубля.

Утренние котировки соответствовали 86,09 рубля за евро и 75,67 рубля – за доллар.