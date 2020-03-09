Рубль замедлил падение

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на фоне резкого падения цен на нефть на мировом рынке, сообщает РИА Новости.

В соответствии с вечерними данными торгов, темпы падения российской валюты сократились. Так, на рынке Forex доллар торгуется за 74,33 рубля, евро – за 85,05 рубля.

Утренние котировки соответствовали 86,09 рубля за евро и 75,67 рубля – за доллар.

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Напомним, что цена нефти марки Brent в понедельник, 9 марта, упала на 14 долларов, подешевев на 31%, а нефть марки WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Ранее экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.

«Саудиты в той ситуации, в которой находятся, долго не протянут. Им нужны цены более 70 долларов ближе к 80 долларов за баррель. Американцам нужна цена локально 40, среднерсрочно 60 долларов за баррель в силу того, что у них сланцевая добыча и иначе она нерентабельна», - считает эксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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