Рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

Аналитики признали российскую валюту одной из самых недооцененных в мире на основании «индекса бигмака», который позволяет оценить реальный курс валют, сообщает The Economist.

Анализ проводится на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald`s. Так, в Америке бигмак можно купить за 420 рублей, в России – 169, из чего следует реальный курс валюты РФ, который составляет 29,91 рубля за доллар по сравнению с фактическим в 74 рубля, передает Газета.ru.