Рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

Аналитики признали российскую валюту одной из самых недооцененных в мире на основании «индекса бигмака», который позволяет оценить реальный курс валют, сообщает The Economist.

Анализ проводится на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald`s. Так, в Америке бигмак можно купить за 420 рублей, в России – 169, из чего следует реальный курс валюты РФ, который составляет 29,91 рубля за доллар по сравнению с фактическим в 74 рубля, передает Газета.ru.

Аналитик спрогнозировал курс рубля к осени

Отмечается, что недооцененными признали многие валюты, кроме шведской кроны, норвежской кроны и швейцарского франка.

Ранее сообщалось, что рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Европейская валюта упала опустилась ниже 87 рублей впервые с 6 июля.

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ФОТО: РИА Новости
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