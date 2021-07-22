Рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»
Аналитики признали российскую валюту одной из самых недооцененных в мире на основании «индекса бигмака», который позволяет оценить реальный курс валют, сообщает The Economist.
Анализ проводится на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald`s. Так, в Америке бигмак можно купить за 420 рублей, в России – 169, из чего следует реальный курс валюты РФ, который составляет 29,91 рубля за доллар по сравнению с фактическим в 74 рубля, передает Газета.ru.
Отмечается, что недооцененными признали многие валюты, кроме шведской кроны, норвежской кроны и швейцарского франка.
Ранее сообщалось, что рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Европейская валюта упала опустилась ниже 87 рублей впервые с 6 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 471 / сут.
Умерли
152 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 660 / сут.
- Познер назвал своих любимых французских певцов
- Матерное граффити с Лавровым появилось в Лондоне
- Суд изъял имущество экс-сенатора Арашукова на 1,5 млрд рублей
- Рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»
- Один из подозреваемых по делу начальника ГИБДД Ставрополья госпитализирован
- Акимов, Греф, Костин и Задорнов предупредили ЦБ о рисках из-за регулирования экосистем
- Действие особого карантинного режима продлили в Азербайджане
- В аэропорту Дубая столкнулись два самолета
- В России за сутки выявили 24 471 новый случай COVID-19
- В России выявили новый штамм коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru