Аналитик спрогнозировал курс рубля к осени
Российская национальная валюта в последнее время демонстрирует слабость к доллару, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.
По его словам, к осени рубль изменит свои позиции и укрепится до 70 рублей за доллар.
На курс доллара к рублю будут оказывать давление поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.
«Ранее ФНБ полностью отказался от доллара в своем балансе и при поступлении нефтегазовых доходов будет конвертировать доллар в другие валюты, что будет создавать постоянный источник давления на курс доллара к рублю», — считает эксперт.
Курс российской валюты в пределах 65-70 рублей возможен без валютных операций Центробанка России, которые он осуществляет в интересах Минфина России с начала 2021 года, приобретая валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ). По оценке генерального директора УК «Спутник – Управление Капиталом» Александра Лосева, в настоящее время рубль ослаблен на 5-10%.
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