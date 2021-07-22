Курс евро впервые опустился ниже 87 рублей с 6 июля
22 июля 202110:43
Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Европейская валюта упала опустилась ниже 87 рублей впервые с 6 июля, сообщило РИА Новости.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10:07 составил 73,77 рублей, опустившись на 25 копеек. Евро опустился на 22 копейки — до 87,02 (немного ранее было 86,98).
В свою очередь, нефть дешевеет. Сентябрьские фьючерсы на сырье марки Brent по состоянию на 8:00 снижались на 0,51% — до 71,86 доллара за баррель.
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22 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru