Курс евро впервые опустился ниже 87 рублей с 6 июля

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:07 составил 73,77 рублей, опустившись на 25 копеек. Евро опустился на 22 копейки — до 87,02 (немного ранее было 86,98).

В свою очередь, нефть дешевеет. Сентябрьские фьючерсы на сырье марки Brent по состоянию на 8:00 снижались на 0,51% — до 71,86 доллара за баррель.

