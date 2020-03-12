Рубль уступил даже гривне в стремительности падения
Рубль в этом месяце потерял больше всех из-за волатильности на мировых рынках капитала, в том числе в связи с падением цен на нефть. Он оказался самым пострадавшим среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает ежедневно, показывают данные регулятора.
Так, официальный курс национальной валюты по отношению к доллару США на 13 марта оказался на 9,5% меньше показателя на конец февраля, потери же с начала года уже составили почти 16,4%. Относительно евровалюты рубль потерял почти 12% за тот же отрезок времени и 17,1% по сравнению с началом года.
Интересно, что максимальные потери рубль понес в паре с японской иеной - 13,8% и 20,2% соответственно. Иена на рынке Forex укрепилась по отношению к большинству мировых валют.
Российский рубль даже проиграл гривне: он подешевел к нацвалюте Украины на 4,9% по сравнению с концом февраля и на 8,8% с начала года. По темпам падения рубль почти сравнялся с бразильским реалом.
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