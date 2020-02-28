Затяжной обвал рубля из-за коронавируса

К вечеру последнего рабочего дня этой недели так и не нашлось ничего способного переломить негативное воздействие на мировую экономику новостей, связанных с распространением коронавируса из Китая. Доминирующей тенденцией остаются опасения существенного замедления глобальной экономики на фоне последствий вспышки COVID-2019. И биржевые индикаторы всю неделю только и делали, что падали. Индекс Мосбиржи упал еще более чем на 5%, РТС – почти на 7. Сдает позиции и рубль: в середине дня в пятницу в моменте курс национальной валюты достигал в моменте 67,5 рублей за доллар и 74,5 – за евро. За неделю обе валюты подорожали на несколько рублей, отмечает РБК.

Такой же шторм сейчас на всех мировых торговых площадках – от США до Азии. Ключевые показатели Wall Street рискуют завершить неделю наибольшим падением со времен кризиса-2008. Фондовые индексы Японии, Китая, Гонконга, а в Европе – Франции, Великобритании, Германии, теряют в пятницу от 2,5 до почти 4 процентов. Нефть в пятницу также продолжает падать, цена Brent пробивала уровень 50 долларов за баррель.

И ожидания остаются пессимистичными. Мир ждет экономический кризис, - заявил НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Ситуация только разворачивается. Китай – мастерская нашего мира – из-за коронавируса приостановил работу. 12 лет назад были сделаны такие оценки: если экономический рост Китая упадет до 4%, а тогда это было немыслимо, в условиях кризиса рост замедлился до 8%, то он сорвет мир в глобальную депрессию. Сейчас 4% - вполне нормальный прогноз на этот год».

Первый-второй квартал текущего года называл в эфире НСН сроком начала кризиса бывший министр экономики России Андрей Нечаев. И привел два сценария его последствий для нашей страны.

«Общее правило: в условиях рецессии мировой экономики снижаются цены на сырьевые товары. А они – основа российского экспорта. И это окажет давление на рубль в сторону девальвации, и потенциально - на доходы бюджета. Но, учитывая накопленные запасы, около 80 трлн рублей, профицитный бюджет, Россия переживет рецессию без каких-либо драматических потрясений, если, конечно, она будет не слишком продолжительной. Если затянется на несколько лет, то это будет большое испытание для людей».

Пока же следует ждать продолжения падения рынков и на следующей неделе, а рубль, по оценкам экспертов, опрошенных РБК, может подешеветь до отметок в 68-69 рублей за доллар.

