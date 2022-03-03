Рубль укрепляется на фоне старта второго этапа российско-украинских переговоров
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне начала второго этапа переговоров России и Украины. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По данным биржи рубль отошел от минимума уже на 10 рублей.
Доллар замедлил рост на 0,93% до 104,52 рублей, а курс евро — до 115,80 рублей.
Ранее курсы доллара и евро обновили исторические рекорды на Мосбирже. Доллар торговался по 118, 15 рублей. Евро в ходе торгов достиг верхней границы, определённой биржей - 125,065 рубля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Рубль укрепляется на фоне старта второго этапа российско-украинских переговоров
- В Госдуму внесли проект о призыве на службу в Донбасс лиц участников акций против ВС РФ
- Второй раунд переговоров РФ и Украины стартовал в Беловежской пуще
- Кадыров выложил видео захвата «крупнейшей» военной базы на Украине
- Кадыров пообещал $500 за каждого убитого командира украинских националистов
- ФК «Краснодар» приостановил контракты с 8 иностранными футболистами
- Верховная Рада попросила ООН о создании бесполетной зоны над Украиной
- Минобороны РФ напомнило, что наёмники на Украине не могут считаться военнопленными
- Телеканал «Дождь» временно приостановил работу
- Украинская делегация прибыла на место переговоров на вертолетах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru