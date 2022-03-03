Рубль укрепляется на фоне старта второго этапа российско-украинских переговоров

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне начала второго этапа переговоров России и Украины. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Доллар и евро вновь обновили исторические максимумы к рублю

По данным биржи рубль отошел от минимума уже на 10 рублей.

Доллар замедлил рост на 0,93% до 104,52 рублей, а курс евро — до 115,80 рублей.

Ранее курсы доллара и евро обновили исторические рекорды на Мосбирже. Доллар торговался по 118, 15 рублей. Евро в ходе торгов достиг верхней границы, определённой биржей - 125,065 рубля.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рубль"московская Биржа"
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