Рубль укрепляется на фоне старта второго этапа российско-украинских переговоров

По данным биржи рубль отошел от минимума уже на 10 рублей.

Доллар замедлил рост на 0,93% до 104,52 рублей, а курс евро — до 115,80 рублей.

Ранее курсы доллара и евро обновили исторические рекорды на Мосбирже. Доллар торговался по 118, 15 рублей. Евро в ходе торгов достиг верхней границы, определённой биржей - 125,065 рубля.



